La Sección sindical de CNT Proman hablará a la salida del juicio del 17 de noviembre

Rueda de prensa de los trabajadores y trabajadoras

en su juicio contra Proman, Ferrovial y el Ayuntamiento de Madrid

El viernes 17 de noviembre, a las 9:30 h, trabajadores y trabajadoras de los servicios municipales del Ayuntamiento de Madrid tienen cita con los tribunales, ante lo que puede ser el final del túnel en el que llevan más de un año. Conserjes y auxiliares de información de los centros municipales de los distritos de Retiro, Villaverde y Villa de Vallecas que han tenido que denunciar a Proman, Ferrovial y al propio Ayuntamiento para que se cumplan los derechos laborales más elementales después de más de un año de vulneración flagrante de los mismos. Más de 14 meses sin cobrar sus salarios y sin poder solicitar el desempleo pues oficialmente no están despedidos. Más de un año en huelga indefinida, saboteada por las subcontratas ante la pasividad del Ayuntamiento gobernado por Ahora Madrid. Más de un año esperando la justicia en los tribunales, suspendida en dos ocasiones anteriormente, mientras su situación de indefensión económica y vital se agravaba día a día. Y también más de un año de lucha y resistencia de la plantilla organizada en CNT Proman y de solidaridad a través de la Caja de Resistencia. Este viernes, a la salida del juicio, convocan a todos los medios de comunicación y personas interesadas a escuchar su experiencia.

Los trabajadores y trabajadoras organizados en CNT están en huelga indefinida desde noviembre de 2016 y llevan 14 meses sin cobrar su salario. La sección sindical cenetista, formada por conserjes y auxiliares del Ayuntamiento de Madrid de los distritos de Retiro, Villa de Vallecas y Villaverde, llevan a juicio a Proman, subcontrata del servicio; Ferrovial, adjudicataria original; y al Ayuntamiento de Madrid, responsable último de los servicios públicos, por despido tácito y vulneración de derechos fundamentales. Los trabajadores y trabajadoras solicitan la resolución del contrato por vulneración de derechos fundamentales e impago de salarios, reclaman las cantidades que se les adeudan, así como la consecuente indemnización por la vulneración de su dignidad y de su derecho a huelga y la subrogación de los contratos de todas las personas afectadas.

Historia de un conflicto.

En 2016 comienzan los problemas laborales con Proman, subcontrata dependiente de Ferrovial Servicios que es la empresa contratante del servicio de información de los centros municipales del Ayuntamiento de Madrid. La subcontrata deja de pagar los salarios desde abril a julio de dicho año. La plantilla tiene que recurrir a la huelga indefinida para que se les abonen las nóminas adeudadas. Ferrovial se hace cargo de las nóminas atrasadas, tras cuatro meses de huelga.

En octubre de 2016 vuelven los impagos y de nuevo los trabajadores y trabajadoras recurren a la huelga indefinida para exigir lo que es suyo. Pero esta vez, en vez de abonar los salarios, Ferrovial Servicios vulnera el derecho a huelga sustituyendo a la plantilla en lucha por esquiroles contratados por Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

Al no estar despedidos oficialmente, pero sí de facto, los conserjes y auxiliares de Proman ni cobran su salario ni pueden solicitar el desempleo después de años de trabajo en los servicios municipales. El ayuntamiento dice no poder solucionar el problema laboral, pues corresponde a las subcontratas, y tampoco se hace cargo de la situación económica de las personas que han estado sacando adelante los servicios municipales de información de sus centros culturales y de mayores. La “remunicipalización” como propaganda choca frontalmente con la “real politic” que condena a los trabajadores como meros peones de una partida de ajedrez entre políticos de uno y otro signo y subcontratas, pertenecientes a grandes empresas, como Proman-Ferrovial, que ponen su lucro económico por encima de las personas que generan su riqueza con su trabajo, amparándose en una legislación laboral cada vez más desregulada y flexible. Asimismo, el conflicto se agrava con una justicia ciega y que avanza a paso de tortuga mientras se degradan las vidas de los trabajadores y trabajadoras que se atreven a denunciar los abusos empresariales. La justicia en los tribunales no solo tarda en llegar, algo a lo que ya desgracidamente nos hemos acostumbrado en los conflictos laborales, sino que además vemos que el juicio se pospone hasta en dos ocasiones, para vernos ahora un año después del inicio del proceso y con una tremenda carga de indefensión, vulnerabilidad y precariedad vital para las personas afectadas y, por consiguiente, para sus familias y hogares.

Concluimos aquí, hablarán nuestras compañeras y compañeros el viernes 17N.

El presente conflicto laboral es un ejemplo de la práctica impunidad con la que subcontratas como Proman y Ferrovial juegan con sus plantillas, sin importarles el deterioro de los servicios que prestan, mientras salgan adelante sus cuentas. También ha sido ejemplo de hasta dónde llega el supuesto “cambio” del consistorio gobernado por Manuela Carmena, que en lo que respecta a derechos laborales no ha supuesto ningún gran avance y en casos concretos, como el presente, todo lo contrario. Las familias de nuestros compañeros y compañeras no se alimentan con buenas palabras y la inacción de los concejales de Ahora Madrid ha sido una constante en el presente conflicto, más allá de “buenas palabras” en un par de reuniones mantenidas con el sindicato.

Desde CNT convocamos a los medios de comunicación para que nuestros compañeros y compañeras expliquen en primera persona el “infierno” vivido en todo este tiempo. Convocamos para que puedan denunciar públicamente los atropellos que se han cometido con sus personas. Convocamos a los medios de comunicación para que sean valientes y se hagan eco de realidades sociales y laborales tristemente silenciadas y que suponen procesos de gran sufrimiento para las familias trabajadoras que se ven inmersas en ellos.

Rueda de prensa 17 noviembre 9:30 h

A la salida de los Juzgados de lo Social, 38

Calle de la Princesa 3, Madrid

Sección sindical CNT Proman

Federación Comarcal Sur-Villaverde CNT