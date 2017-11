Juicio Proman 17N

Ha pasado más de un año y las y los trabajadores de Proman Servicios Generales SL acuden por tercera vez (suspendido dos veces por cuestiones judiciales) al proceso de su caso este 17 de noviembre viernes. Más de un año de impagos, de vulneración de los derechos laborales, del sentimiento de secuestro de las y los afectados por parte de las empresas y de indiferencia política desde el Consistorio junto a sus concejales presidentes de Retiro, Villa de Vallecas y Villaverde.

A pesar de la ruta de delincuencia que ha seguido Proman en los últimos años ‒por cohecho y vulneración de los derechos laborales‒, el comienzo del conflicto en Madrid se dio en abril de 2016 con el impago de cuatro meses (hasta julio), siendo éste subsanado por Ferrovial Servicios, empresa contratante y responsable de Proman, encargada de los servicios de conserjería y auxiliares de información de los centros municipales. A partir de octubre del mismo año se da la segunda parte del conflicto con el impago total que precedió a la huelga indefinida de las y los trabajadores y el cual fue vulnerado por Ferrovial. Tras el paso de los meses, la supuestas promesas de los pliegos y de subrogación, la emergente precariedad de aquella y aquel obrero que no recibe su sueldo para poder mantenerse, el atraso de los procesos judiciales y la total desidia por parte de los actores implicados en ofrecer soluciones, nos ha traído a la consiguiente situación social, económica y sanitaria: compañeras y compañeros en riesgo de exclusión por precariedad, depresión y ansiedad y la necesidad de una caja de resistencia para ofrecer un seguro para las y los luchadores.

Hasta el 14 de diciembre del pasado año, por primera vez después de tres meses, la empresa comunica a las y los trabajadores la concesión «de permiso retribuido». Eso sí «con la obligación de estar localizable por la empresa dentro del horario laboral, sin que tenga que acudir a su puesto de trabajo hasta nueva orden». ¿Cómo no se va a sentir esta gente secuestrada cuando tan siquiera se han desbloqueado las negociaciones después de más de un año ni para poder acceder a las prestaciones de desempleo? Un “secuestro” en el que más de una treintena de familias se han visto afectadas. Es imposible que no nos planteemos las siguientes cuestiones: ¿Por qué Proman no ha agilizado los despidos, manteniéndoles en alta en Seguridad Social e incrementando con ello la deuda? ¿Por qué no se declaró en concurso de acreedores hasta el mes de septiembre de 2017? Es, claramente, una forma de no tener que asumir los salarios y que lo cubra FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), aunque sólo cuatro meses. ¿Por qué hay tanta parsimonia de los grupos políticos y las empresas para la resolución de este conflicto?

En definitiva, el 17 de noviembre a las 9:30 de la mañana se dará por tercera vez el juicio en el que, esperamos, se llegue al cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores en su integridad. Y, como todos sabemos, a la tercera va la vencida.

#JuicioProman

Sección Sindical CNT Proman

Federación Comarcal Sur-Villaverde