17M | Los conserjes y auxiliares de información de Madrid llevan a juicio a las empresas contratistas y al Ayuntamiento

Este miércoles 17 se celebra el juicio de la sección sindical de CNT en Proman contra Ferrovial, Proman y el Ayuntamiento de Madrid

contra Ferrovial, Proman y el Ayuntamiento de Madrid Tras dos meses de impago de salarios, los trabajadores iniciaron en noviembre de 2016 una huelga indefinida que aún no ha sido resuelta y que sufrió el esquirolaje de Ferrovial

CNT Proman exige el pago de los salarios que les debe la empresa y la subrogación de todos los contratos de los trabajadores que por ley les corresponde

La sección sindical de CNT en Proman, formada por conserjes y auxiliares del Ayuntamiento de Madrid de los distritos de Retiro, Villa de Vallecas y Villaverde, llevan este miércoles 17 de mayo a juicio a Proman (subcontrata del servicio), Ferrovial (adjudicataria original) y Ayuntamiento de Madrid (responsable último de los servicios públicos) por despido tácito y vulneración de derechos fundamentales, en el que solicitan la resolución del contrato por vulneración de derechos fundamentales e impago de salarios y reclama las cantidades que adeudan a los trabajadores así como la consecuente indemnización por la vulneración de su dignidad y de su derecho a huelga y la subrogación de los contratos de todas las trabajadoras afectadas.

La plantilla de Proman tiene derecho y garantía de subrogación, que están siendo vulnerados tanto por las empresa adjudicatarias (Proman y Ferrovial) como por la administración pública competente de este servicio, el Ayuntamiento de Madrid.

Dos huelgas indefinidas en 2016

En 2016 los trabajadores de Proman sufrieron el impago de los salarios en dos ocasiones. No les fueron abonadas las nóminas de febrero ni marzo, ante lo cual llegaron, el 6 de mayo de 2016, representantes sindicales y Proman a un acuerdo en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid resolviendo las nóminas que adeudaban a la plantilla. A pesar de esta conciliación, Proman no cumplió el acuerdo y el Comité de Huelga convocó el 26 de julio una huelga indefinida en los centros de Villaverde, Villa de Vallecas y Retiro hasta conseguir, apenas 3 días después, el pago del dinero adeudado, en una actuación opaca de la que no recibió información siquiera el Comité de Huelga.

Llegado el mes de noviembre, la situación se repitió y Proman no pagó las nóminas desde septiembre. El Comité de Huelga, todavía vigente de la anterior convocatoria, convocó el día 18 de noviembre una nueva huelga que se prolonga hasta hoy y que es secundada por el 90-95% de la plantilla.

Ferrovial vulnera el derecho a huelga

Ante la falta de servicios en los centros de mayores, de día, culturales, juveniles, etc., en los que trabajan estos auxiliares, la empresa Ferrovial Servicios -la entidad que subcontrató a Proman para ocupar estos puestos-, mandó a sus empleados de mantenimiento y limpieza a cubrir el trabajo de los auxiliares en huelga, vulnerando así gravemente su derecho a la huelga mediante esquirolaje interno.

Mientras los trabajadores mantenían la huelga, el día 05/12/2016 Ferrovial cesó el contrato que mantenía con Proman concediendo a los trabajadores un permiso retribuido hasta la reubicación en otro puesto de trabajo (reubicación que aún no se ha dado y que supondría la pérdida de la antigüedad y del derecho a la subrogación de las trabajadoras), vulnerando nuevamente los derechos fundamentales de la plantilla.

Además, desde el 9 de diciembre los trabajadores de Proman fueron sustituidos, ya no por otros trabajadores de la empresa, sino por empleados de una empresa de trabajo temporal, Eurofirms. Ante esta grave vulneración de sus derechos laborales, CNT Proman avisó a la policía para que constataran en un acta los hechos que estaban teniendo lugar ese viernes 9.

Durante estos últimos meses la sección sindical de CNT en Proman, junto con la Federación Comarcal Sur de CNT, ha tenido varias reuniones con los representantes municipales sin conseguir una solución justa y digna para la plantilla. Asimismo, la sección sindical ha realizado varios piquetes en la sede de Ferrovial y dos concentraciones en Cibeles, frente al Ayuntamiento de Madrid, y en la Puerta del Sol para exigir la subrogación de la plantilla de Proman.

Proman, una empresa conocida en los tribunales

Sobre la empresa subcontratada, Proman, conviene recordar que pesan sobre ella graves sospechas de irregularidades. El director de Proman Servicios Generales, Lázaro Bernal, va a ser procesado a título individual junto a tres mandos militares y otro directivo de una empresa contratista del Ministerio de Defensa por delitos contra la Hacienda Militar, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y cohecho, según informó El País.

Además, se da la circunstancia de que el 13 de abril de 2015 la policía detuvo el coche en el que viajaban los dos militares junto a dos directivos de Proman y, durante el cacheo, descubrieron en la chaqueta de uno de los tenientes dos sobres con 2000 euros cada uno. Se sospecha que esos dos militares asesoraban y daban información confidencial -a cambio de comisiones, regalos, etc.- a varias empresas sobre los pliegos y las ofertas de la competencia para, a la hora de la adjudicación, hacer pujas más bajas que los demás y quedarse así con dichos puestos. Proman Servicios Generales fue adjudicataria del Ministerio de Defensa en el año 2014.

Sección sindical CNT Proman

Federación Comarcal Sur



